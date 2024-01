Sanremo: da febbraio al via il corso di animatore turistico della Asd Insieme

La Asd Insieme, in collaborazione con Odissea Animazione & Spettacolo, organizzerà un corso per animatore turistico con sbocco lavorativo per la stagione 2024.

Il corso (a posti limitati) partirà a febbraio, con la durata di 64 ore fra teoria e pratica. Le lezioni saranno svolte il mercoledì e il sabato nella sede di 'Insieme' in via Volta 17 a Sanremo.

“Grazie al corso si avrà l'opportunità di intraprendere una carriera nel settore turistico, che da anni si conferma vincente e in continua espansione, offrendo sempre più possibilità di lavoro ai giovani” dicono da 'Insieme'.