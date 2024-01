Travolto da un’auto a bordo della sua Ape: Sanremo fa il tifo per il ‘menestrello’ della movida

Sono ore di grande apprensione in riviera per le condizioni di Gerlando Tortorici, uno dei personaggi più noti nelle piazze e per le strade della movida a Sanremo. A bordo della sua Ape customizzata in pieno stile italiano, sempre accompagnato dal suo inseparabile cane ‘Romeo’, Gerlando ha allietato i turisti regalando loro piccoli concerti all’insegna delle canzoni che hanno fatto la storia del nostro Paese. Uno spaccato d’Italia che negli anni ha fatto impazzire vacanzieri da ogni angolo del mondo, oltre ai protagonisti del Festival di Sanremo.

Ieri stava transitando con la sua inconfondibile Ape per le strade di Ospedaletti quando è stato travolto dall’auto condotta da un francese. Possibile che il guidatore transalpino sia stato colto da un colpo di sonno o, forse, da un malore. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Nell’impatto sono rimaste lievemente ferite anche due turiste francesi.

Tortorici ha riportato la frattura di una gamba e un sospetto trauma interno ed è stato trasportato in elicottero al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. Illeso, anche se molto spaventato, il suo inseparabile ‘Romeo’. A 24 ore dall’incidente dall’ospedale savonese trapelano buone notizie: Gelando non è in pericolo di vita e il personale sanitario di sta occupando delle fratture e delle lesioni alle gambe.

Nelle ultime ore in tanti, tra Sanremo e Ospedaletti (dove risiede), si sono preoccupati per le sue condizioni di salute apparse, in un primo momento, gravi. Ora non resta che attendere il buon esito delle cure per tornare a riabbracciare un personaggio entrato a tutti gli effetti tra i piccoli grandi ‘patrimoni’ turistici della Riviera dei Fiori.