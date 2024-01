Ospedaletti: ad aprile appuntamento con il 4° Memorial Alessandro Gazzano di Auto storiche

Il 13 e 14 aprile 2024 ad Ospedaletti si terrà il 4° Memorial Alessandro Gazzano di Auto storiche, Abarth, Moderne e da Rally.

L'evento, organizzato dal Sanremo Rally Team in collaborazione con il Comune di Ospedaletti e del Comitato Circuito e con la partecipazione della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Sanremo che allestirà un proprio gazebo con materiale informativo. si svolgerà come da programma:



Sabato 13 aprile 2024 in C.so Regina Margherita dalle ore 8.00 alle ore 13. 00 iscrizioni, controllo documenti e consegna targhe e numeri degli iscritti.

Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Prova Spettacolo sullo storico Circuito .

A seguire alle ore 20.00 cena conviviale presso l'Hotel Ristorante Marinella di Sanremo.



Domenica 14 aprile 2024 in C.so Regina Margherita alle ore 8.00 ritrovo dei partecipanti.

Alle ore 09:30 partenza per il giro della Ronde

Ronde Km 55 (Ospedaletti - Coldirodi- Perinaldo - Apricale - Ceriana- Sanremo - Ospedaletti).

L'arrivo ad Ospedaletti è previsto dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Alle ore 17.00 seguirà la premiazione, che avverrà nell'anfiteatro di Ospedaletti.