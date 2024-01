Sanremo: a Monte Bignone un menhir e un altare sacrificale che ricordano l'infanzia delle nostre origini

Menhir crollato al suolo di cm. 168 di altezza avente la stessa funzione dell'asta di una meridiana con il compito di mirare e di salutare il sole per intercettare, attraverso la lunghezza dell’ombra proiettata su dei punti fissi sul terreno, i solstizi e gli equinozi che nel periodo preistorico regolavano la vita della comunità. Fenomeni naturali stagionali strettamente connessi al ritmo delle stagioni che dettavano il tempi della semina per evitare di perdere il raccolto, della transumanza, le nascite nel gregge, le cacce stagionali d’altura e al tempo stesso fatto nascere il concetto che tutto nasce, tutto muore e si rigenera, la loro assicurazione di vita.

Banco di roccia altare sacrificale con una vaschetta a pianta rettangolare ad uso di contenitore del sangue e delle interiora degli animali sacrificati che venivano bruciate e con il fumo disperse nell’immensità della volta celeste, in modo da rafforzare il forte legame con tutte le forze del creato, regno del sole, occhio del cielo dispensatore di vita e di tutte le cose sulla Terra Madre.

Una scritta in latino databile al II secolo d. C. trovata in Portogallo che testimonia un legame di continuità dei romani con i costumi religiosi arcaici durante i sacrifici che mi a fatto cementare l’idea che le interiora degli animali sacrificati venivano bruciate dentro le vaschette,, recita quanto segue: 'Qui sono consacrate agli dei (nel caso specifico alle forze della natura, l’antropizzazione del divino avverrà in epoca più tarda) le vittime che abbiamo abbattute le interiora vengono bruciate nelle vasche e il loro sangue si diffonde nelle vasche circostanti'.