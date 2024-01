Rolando risponde a Mager sul sondaggio elettorale "Forse non ricorda il sondaggio del 2019 mai pubblicato"

“Ci vediamo costretti, nostro malgrado, ad intervenire a seguito delle inaspettate, e sotto certi aspetti sorprendenti, dichiarazione rilasciate dall’avvocato Alessandro Mager relativamente al recente sondaggio”.

Sono le parole del comitato elettorale di Gianni Rolando, in risposta a quelle di Mager (QUI). “La nostra preoccupazione è quella di evitare che, ancor prima di entrare nel vivo della campagna elettorale, si alimenti un inutile e dannoso clima di sospetto circa la regolarità della competizione. Prima di tutto ci sembra doveroso ringraziare Radio 88 per aver messo a disposizione della pubblica opinione un documento fondamentale per una prima analisi delle intenzioni di voto dei sanremesi in vista delle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno. Ricordiamo a tutti che i sondaggi servono a certificare la volontà degli elettori in un preciso momento storico, in questo caso i giorni 11 e 12 gennaio scorso. È ovvio sottolineare come manchino ancora cinque mesi alla consultazione elettorale e quindi tutto è in divenire”.

“La Euromedia Research di Alessandra Ghisleri è una delle principali società italiane del settore e a breve pubblicherà il sondaggio sanremese sul sito del ministero, certificandone di fatto l’autenticità. Far immaginare, in maniera neanche troppo velata, che il sondaggio possa essere stato condizionato a favore di un candidato rispetto ad un altro non è accettabile come non lo è cercare di screditare la professionalità della Euromedia Research dichiarando in modo errato che alle ultime elezioni amministrative sanremesi la stessa società avesse clamorosamente sbagliato le previsioni elettorali. Caso vuole che siamo venuti in possesso dei sondaggi commissionati all’epoca dal comitato elettorale di Sergio Tommasini, che dimostrano ancora una volta l’assoluta attendibilità delle indagini della dottoressa Ghisleri, Ghisleri che tra l’altro ha recentemente previsto con assoluta precisione il risultato dell’elezione del sindaco di Imperia”.

“Veniamo ai fatti. Nel marzo del 2019 viene pubblicato un primo sondaggio che certifica un sostanziale pareggio tra i principali contendenti, con Tommasini in leggero vantaggio al primo turno e Biancheri in vantaggio al ballottaggio. Però quello che i sanremesi non sanno è che Tommasini, a 20 giorni dal voto, ha commissariato un secondo sondaggio, mai pubblicato, che lo dava sicuramente perdente al ballottaggio e con molta probabilità già al primo turno. Fatto puntualmente accaduto in seguito. Evidentemente l’avv. Mager non era a conoscenza di detto secondo sondaggio e si è quindi espresso in modo errato, con uno spiacevole commento sull’operato della Ghisleri. Ci auguriamo che questo inconveniente sia semplicemente frutto di inesperienza”.

“Per quanto ci riguarda – termina il comitato elettorale di Gianni Rolando - assicuriamo i vari contendenti che la nostra campagna elettorale sarà sempre improntata alla massima correttezza. Auguriamo a tutti un sereno confronto politico su temi e programmi che è ciò che i sanremesi si attendono da noi”.