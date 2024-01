Vallecrosia, folla commossa dice addio al dottor Luigi 'Gigi' Amorosa (Foto e video)

A Vallecrosia una folla commossa dice addio al dottor Luigi 'Gigi' Amorosa, scomparso nell'ospedale di Sanremo all’età di 61 anni. Tante persone, tra le quali autorità civili, locali e regionali, militari e i vari club Lions della provincia, hanno partecipato alla santa messa celebrata, oggi pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di San Rocco, che si sono strette attorno alla moglie Mimma e ai figli Renato e Alberto.

Luigi, noto come 'Gigi', viveva a Vallecrosia, era un noto e amato medico chirurgo all'ospedale Saint Charles di Bordighera, in pensione dal maggio scorso a causa dei postumi di un grave incidente stradale avvenuto il 20 maggio del 2022, e dal 2004 era un socio del Lions Club di Ventimiglia, dove ha ricoperto tutti gli incarichi di servizio più impegnativi ed era referente del service di rilevanza nazionale denominato “Progetto Martina”.

"Il Signore ha chiamato Luigi perché lo voleva senza macchia e lontano dall'anzianità. Il Signore lo ha accolto e lo tiene con sé. La sua anima è gradita al Signore" - ha detto durante l'omelia il parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice don Karim che ha sostituito il parroco della parrocchia di San Rocco - "Si è messo al servizio di tante persone con la sua ironia, con semplicità e onestà sia per il suo lavoro e il suo dovere sia per l'associazioni di volontariato di cui ha fatto parte, come il Lions Club. Era un uomo misericordioso, un bravo marito, un bravo papà e un bravo dottore".

Durante la cerimonia religiosa sono state lette la preghiera dei Lions e la preghiera dell'Aviatore. "Ti ringraziamo Gigi per la tua disponibilità, per la tua presenza e il tuo esempio. Lascerai un grande vuoto ma anche un grande esempio" - dice il Lion club di Ventimiglia a nome di tutti i club presenti - "Ti ricorderemo nei tuoi congressi, come formatore di molto noi, ti ricorderemo per le tue battute, ci rendevi più consapevoli, ti ricorderemo per tutto quello che ci ha trasmesso, per l'esempio che ci hai dato e per i momenti vissuti insieme. Ci eravamo dati appuntamento per la cerimonia di maggio e per la prima volta nella tua vita non potrai onorare un impegno. Hai raggiunto gli amici e le amiche Lions. Hai scritto qualcosa nei Lion e un grande senso di solidarietà nei confronti di altri. Perdiamo un Lions e un punto di riferimento per tutti noi. Ciao Gigi".

La famiglia ha ringraziato quanti si sono uniti nel ricordo del loro caro. La salma è stata poi traslata presso l'ara crematoria di Sanremo.