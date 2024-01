Bordighera, "Insieme senza età": tante attività al centro sociale bordigotto

A Bordighera vi è un luogo aggregativo pensato per socializzare, coltivare diversi interessi e vivere gli anni della terza età in un'ottica attiva di condivisione. Si tratta del Centro Sociale Bordigotto "Insieme senza età".

Una realtà che non è molto conosciuta. "Vogliamo raccontare di una realtà di Bordighera che non molti conoscono: il Centro Sociale Bordigotto. Nato una trentina di anni fa dalla volontà dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli uffici dell'assistenza sociale, ha come sede Villa Levratto, un posto meraviglioso circondato da un bel giardino dove i soci si riuniscono per trascorrere pomeriggi in compagnia" - fa sapere il consigliere comunale Barbara Bonavia - "L'obiettivo è di coniugare l'attivazione degli associati verso gli interessi più disparati, affini al loro modo di essere, con la coltivazione della sana socialità e, perché no, della serena spensieratezza".