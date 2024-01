Sanremo: incontro dedicato all’orientamento all’istituto tecnico per il turismo e professionale sociosanitario

La professoressa Renda Katya-Paolino, Referente Orientamento dell’Istituto Ruffini-Aicardi:

“L’appuntamento di sabato prossimo conclude le nostre attività dedicate all’orientamento in entrata. Come ogni anno, docenti e studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per i servizi alla Sanità e Assistenza Sociale hanno illustrato la nostra offerta didattica e formativa a numerosi ragazzi delle terze medie e alle loro famiglie. Il nuovo plesso scolastico di Bussana-Valle Armea ospita due corsi di studio apprezzati da giovani che intendono inserirsi nel mondo del lavoro, pensando al settore del turismo e dell’assistenza sociosanitaria, ma anche da coloro che intendono proseguire in ambito universitario, con i vari corsi di laurea che rappresentano la naturale prosecuzione di questi diplomi. Gli incontri dedicati all’orientamento ci hanno permesso di illustrare anche i numerosi progetti che ci distinguono e caratterizzano quali ad esempio il corso per Operatore Sociosanitario, le Certificazioni linguistiche e i soggiorni all’estero per lo studio delle lingue straniere, le interessanti proposte di PCTO ed altro ancora. Pensando di fare cosa gradita, infine, informiamo le famiglie che, nel periodo delle iscrizioni online, potranno contattare la scuola al numero 0184 541148 per eventuale supporto tecnico”