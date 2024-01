Sanremo: un concorso speciale riservato a tutti i pizzaioli creativi e agli amanti della musica italiana.

Partendo dall’idea che è importante l’abbinamento di un piatto gustoso con una colonna sonora perfetta, Francesco Celentano e Claudio Carotta responsabili dell'A.P.I. Liguria dal 2018 hanno ideato un concorso, per stimolare la creatività dei pizzaioli e scoprire nuove combinazioni di sapori e melodie.

"La Pizza è Musica" è una gara che vedrà i pizzaioli provenienti da tutta Italia, che, dopo essere stati abbinati ad una canzone del festival, inventeranno una pizza ispirata al titolo e/o alle parole della canzone.

Per tre giorni dal 5 al 7 febbraio presso il Sanremo Radio Village del Festival si assegneranno i titoli nelle categorie Classica, Pala e Gourmet con la presenza di importanti personaggi del mondo della Pizza Napoletana come Antonio Starita, Luciano Sorbillo e per la Pizza Romana Angelo Iezzi presidente del A.P.I. (Associazione italiana pizzerie) e dai Campioni del Mondo Paolo Moccia, Gabriele Gianotti. Sarà anche presente il gruppo di Pizza Acrobatica pizzaioli italiani con i suoi Campioni del Mondo Paolo Bucca pizzaiolo nel famoso video dei the Kolors Italo Disco, Giorgio Nazir e Saverio Labate.

Una giuria di esperti composta da pizzaioli professionisti e critici gastronomici e presieduta da Marcello Lamberti, vicepresidente API, valuterà le combinazioni più creative e gustose, premiando la migliore combinazione di sapori e melodie.Tra i giudici ci sarà anche lo chef dei Vip Giuseppe Colletti

Per info e iscrizioni Gabriele 3519762511 – Claudio 338360077