Convenzione Confartigianato-Siae: le scontistiche per gli abbonamenti 2024 per gli associati

Per il 2024 gli associati della Confartigianato potranno usufruire delle scontistiche a loro dedicate tramite gli accordi raggiunti con la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, che per il 2024 ha aumentato gli importi degli abbonamenti del 2,5%. L’accordo permette alle imprese associate di usufruire delle riduzioni sui compensi dovuti in caso di utilizzo di apparati di riproduzione di musica e video (radio, televisori, computer via web ecc) di contenuti tutelati dal diritto d’autore nei locali dove si svolge la propria attività.

Sono confermate le seguenti riduzioni:

· del 25% sui compensi per la “musica d’ambiente” diffusa nei laboratori artigiani, anche non aperti al pubblico, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari;

· del 15% sulle tariffe relative alle strutture alberghiere;

· del 40% per quelle relative agli automezzi pubblici;

· del 10% per i Centri Fitness.

Per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente ed i trattenimenti musicali, è possibile rivolgersi alla struttura SIAE competente per il territorio, individuando quella più vicina o utilizzando il portale Musica d’Ambiente della SIAE al seguente link.

Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è previsto il prossimo 29 febbraio (salvo proroghe). Per usufruire delle scontistiche è opportuno essere in possesso della tessera Confartigianato 2024 o di un modulo che ne attesti l’associazione. Per maggiori informazioni e ricevere le schede di costi SIAE è possibile contattare lo 0184524517 o scrivere alla mail giovannini@confartigianatoimperia.it.