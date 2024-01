Sanremo: elezioni amministrative, i primi commenti alla discesa in campo di Gianni Rolando

Adesso i big sono tutti scesi in campo. Dopo settimane di attesa, Gianni Rolando ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco come espressione del centrodestra partitico sostenuto da liste civiche. Un’ufficializzazione che apre, di fatto, alla contesa elettorale in vista della tornata del prossimo giugno che consegnerà alla città un nuovo sindaco dopo i dieci anni di amministrazione Biancheri.



Il candidato sindaco di Anima e Focus e sostenuto da Sanremo al Centro, Alessandro Mager, si è trincerato dietro un ‘no comment’ dichiarando: “Non ho commenti da fare, ne prendo atto semplicemente. Era una decisione attesa da tempo, ma non ho dichiarazioni in merito”.

Per contro Fulvio Fellegara, candidato sindaco del centrosinistra e liste civiche, ha commentato: “Gli auguro un buon lavoro, ci confronteremo al momento opportuno. Siamo distanti dalla proposta della destra, intendiamo rappresentare tutta la città e tutti i quartieri. Anche loro quando sono stati al governo hanno avuto un atteggiamento molto elitario, sono distanti da noi”.

Unanime, ovviamente, l’apprezzamento dal mondo del centrodestra sanremese. “Un professionista preparato e capace - dice Simone Baggioli, coordinatore provinciale di Forza Italia - in grado di coniugare tutte le componenti politiche e civiche che si riconoscono nel vero centrodestra, realizzando tutte le opere, comprese quelle incompiute, in un disegno di rilancio della nostra amata città”.

“Ho letto alcune considerazioni del governatore della Liguria circa la scelta, condivisa tra tutte le realtà cittadine di centrodestra, di individuare Gianni Rolando quale nostro candidato alle prossime elezioni amministrative a Sanremo - dice Simone Baggioli, coordinatore provinciale di Forza Italia - al netto delle problematiche relative alla sanità e ai trasporti che affliggono il nostro territorio da parecchio tempo e che auspico in un più forte interessamento da parte dello stesso Toti, ritengo doveroso evidenziare come Forza Italia a Sanremo, promotore della candidatura di Gianni Rolando insieme agli altri partiti di centrodestra e civiche di area, abbia a cuore il bene della nostra città. Riteniamo, inoltre, che la scelta sia stata dettata dal fatto che lo stesso Rolando, professionista preparato e capace in grado di coniugare tutte le componenti partitiche e civiche che si riconoscono nel vero centrodestra, possa, grazie alla sua grande esperienza, portare alla realizzazione di tutte le opere, comprese quelle incompiute, in un disegno di rilancio del territorio”.

“È un ottimo candidato del centrodestra partitico, un altissimo profilo per Sanremo - aggiunge Daniele Ventimiglia, capogruppo della Lega in consiglio comunale - in questo frangente con tanti progetti pronti a partire, un ingegnere preparato e di esperienza può essere un’ottima soluzione. I sanremesi si riconosceranno in lui e nel centrodestra civico e dei partiti”.

“Una candidatura nata e voluta a Sanremo, dai sanremesi con la splendida regia del senatore Gianni Berrino, che ringraziamo - dicono da 'Andiamo!', il movimento civico a sostegno del centrodestra rappresentato da Maurizio Zoccarato - anche il nostro movimento sarà al fianco dei partiti del centrodestra e delle altre componenti civiche moderate di centro. È stato fatto un grande lavoro dal senatore Berrino insieme alla sua squadra e ai segretari e coordinatori dei partiti del centrodestra, che sono stati capaci di ascoltare e coinvolgere tutte le componenti civiche. Nessuno si è mai sentito escluso, perché da subito i movimenti civici sono stati trattati al pari dei partiti per far sì che, mai come oggi, si possa dire che Gianni Rolando è il candidato voluto da tutti. In questo progetto il mondo civico è protagonista e lo sarà ogni giorno di più. Gianni Rolando è un grande candidato, persona stimata, amata e professionista indiscusso, con capacità rare. Sanremo avrà un sindaco con visione, che saprà essere un amministratore illuminato per disegnare la Sanremo del futuro. 'Andiamo!', come movimento civico, lavorerà per essere un contenitore di idee, valori e progetti ed è aperto a tutti coloro che vorranno condividere un percorso, senza polemiche, asti e critiche. Aperti anche a chi, fino ad oggi, ha fatto e fa parte dell’attuale amministrazione. Noi non abbiamo mai attaccato l’amministrazione Biancheri e non lo faremo. 'Andiamo!' guarda avanti e alle proposte che servono per il futuro. Le liste civiche saranno a fianco dei partiti per dare il loro contributo, essere propositivi e far parte di una squadra dove Gianni Rolando sarà un grande capitano”.