Intervista a Gianni Rolando candidato sindaco del centrodestra: "Sto sentendo una grande compattezza di squadra"

“Comincia una grande avventura, nella quale credo fermamente come credo in questa città. Sono felice che, in primis il Senatore Berrino che aveva la responsabilità della scelta, abbia puntato su di me. Ma anche che abbia combattuto per la mia candidatura. Una soddisfazione anche per la grande motivazione dei partiti e delle liste civiche che mi sostengono”.

Sono le parole di Gianni Rolando a poche ore dalla ufficializzazione della sua candidatura a sindaco per il centrodestra a Sanremo. “Sto sentendo un grande feeling di squadra – prosegue – e la grande voglia di amministrare questa città in modo nuovo con più vicinanza alla gente”.

Cosa è cambiato dal Gianni Rolando del 2009 ad oggi? “Innanzi tutto la mia maturità, dopo esperienze molto importanti, come la presidenza dell’ordine degli Ingegneri, che mi ha insegnato molto a muovermi in una realtà romana e non solo. Sicuramente il Rolando di allora non avrebbe avuto il tempo di fare il sindaco a 360 gradi mentre oggi sono pronto a farlo 24 ore su 24, se l’elettorato mi darà fiducia. Toglierò la ‘giacchetta’ da ingegnere e metterò quella da sindaco anche se, per ora, metto quella da candidato”.

Un commento sui suoi avversari, Alessandro Mager e Fulvio Fellegara: “Sono entrambi estremamente rispettabili e sarà una ottima competizione. Conosco bene Mager perché siamo amici di vecchia data mentre, per Fellegara che conosco di vista, me ne hanno parlato molto bene. Sarà sicuramente una bella competizione e sono certo che sarà estremamente corretta”.

Lei ha ricevuto moltissimi endorsement da tanti sanremesi. Dopo la massiccia presenza di ‘Sanremo al Centro’ (con qualche critica successiva) alla presentazione di Mager, manca anche una presa di posizione dell’attuale sindaco, Alberto Biancheri. Cosa ne pensa? “Credo che adesso debba pensare al Festival e il motivo è forse questo. Sappiamo che il progetto Mager è nato molto vicino al primo cittadino, ma vedremo nei prossimi giorni. Biancheri ha la mia massima stima, personale e istituzionale, ma sicuramente oggi deve pensare al Festival e farà la migliore kermesse canora degli ultimi anni”.

E, a proposito, le piace il Festival diffuso? “Si, moltissimo, anche perché in questo modo la città è molto vissuta durante la manifestazione, coinvolgendo residenti e turisti”.

La presentazione ufficiale della candidatura di Gianni Rolando, prima alla stampa e subito dopo alla città, è prevista nei prossimi giorni.