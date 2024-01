Ora è ufficiale: Gianni Rolando è il candidato per il centrodestra indicato da Fratelli d'Italia

Il candidato che propone Fratelli d’Italia alla coalizione di centrodestra per le prossime elezioni di Sanremo è Gianni Rolando. Questa la decisione presa dal partito di Giorgia Meloni, poi vagliata dagli altri partiti della coalizione e da chi ha già deciso di legarsi al centrodestra con alcune liste civiche.

Gli altri partiti hanno accettato di buon grado la candidatura di Rolando che, quindi, si contrapporrà ad Alessandro Mager e Fulvio Fellegara nella corsa alla poltrona di primo cittadino (c’è anche una quarta candidatura, quella di Roberto Danieli).

Si è sciolta così la riserva che andava avanti da diversi mesi ma che, di fatto, ha sempre visto Rolando in pole position. Secondo i ben informati c’erano anche altri nomi nel lotto dei papabili per il centrodestra ma, alla fine ha prevalso l’ingegnere che ora, una volta arrivato l’ok dagli altri partiti, inizierà la campagna elettorale vera e propria.

Al momento sono quattro i candidati alla poltrona di sindaco di Sanremo ma, ne siamo certi, qualcun altro si insedierà nel lotto dei partecipanti. Uno sarà sicuramente il candidato del Movimento 5 Stelle, che non ha aderito alla coalizione di centrosinistra guidata da Fellegara. Ma non si escludono altri outsider.

Il Senatore Gianni Berrino ha così commentato: “Fdi, sia a livello comunale che provinciale, ritiene che Gianni Rolando sia il candidato ideale per rappresentare alle prossime amministrative di Sanremo la coalizione formata dai partiti del centrodestra e da numerose liste civiche. La sua passione per Sanremo unitamente al suo rigore di professionista, la sua appartenenza all’area di centrodestra insieme al suo notevole inserimento nella società civile, il suo costante impegno sportivo, ne fanno il candidato ideale per poter primeggiare alla prossima tornata elettorale e lanciare Sanremo nella seconda parte di questo decennio. Una scelta maturata a livello cittadino tra glie elettori, una candidatura nata dalla base dell’elettorato di centrodestra. Ora la candidatura sarà portata al tavolo regionale insieme a quelle delle città dove si vota con il doppio turno e cioè, Albenga e Rapallo”.