Orchestra Sinfonica di Sanremo tra il “Festival di Musica Barocca” e le prove del 74° Festival

Le foto e le notizie sui profili ufficiali dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo su Facebook e Instagram in questi giorni si dividono tra due Festival.

Da una parte le immagini dei concerti del Festival di Musica Barocca alla Chiesa Luterana e dall’altra le dichiarazioni a caldo di Emma, i The Kolors, Annalisa, Irama, Diodato, Mahmood e molti altri artisti del 74° Festival della Canzone Italiana dopo la loro prima prova con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, da oltre 20 anni orchestra della kermesse canora più famosa d’Italia.

In attesa di vedere in tv l’orchestra della città in chiave “pop” sul palco dell’Ariston, per le prossime tre settimane sarà possibile apprezzarla in veste “barocca” alla Chiesa Luterana di Sanremo. Sono ancora sei i concerti in calendario che vedranno esibirsi con l’orchestra e con direttori di fama internazionale, eccezionali solisti specializzati in questo repertorio con programmi che conquisteranno sia gli estimatori di musica barocca, sia chi vuole iniziare a conoscerla.

Dopo i primi due concerti (l’ultimo sold out) nei quali sono stati protagonisti il pianoforte e il fagotto, il concerto di domani 17 gennaio alle 18.00 alla Chiesa Luterana metterà al centro l’oboe. Uno strumento, inventato nel XVII, che cominciò ad essere usato in orchestra in Francia, con Jean Baptiste Lully, compositore di corte del Re Sole. Fu subito apprezzato per il timbro penetrante e non eccessivamente squillante, adatto agli ambienti chiusi, come le sale della Reggia di Versailles. Successivamente diventò protagonista di concerti solisti.

Il compositore veneziano Tommaso Albinoni - con il quale si aprirà il programma del concerto di mercoledì - fu tra i primi ad utilizzarlo frequentemente nella musica strumentale. Ad eseguire la sua “Sinfonia in sol minore per Orchestra e basso continuo Si 7”, il “Concerto in re minore per oboe, archi e basso continuo Op.9 n.2”, il “Concerto a cinque in la minore Op.5 n.5” ed anche il “Concerto in re minore per oboe e orchestra” di Alessandro Marcello e “Sinfonia in Sol maggiore FWW M:G4” di Johann Friedrich Fasch sarà il giovanissimo Salvatore Ruggiero che per il secondo anno partecipa al “Festival di Musica Barocca”.

Ruggiero frequenta il primo anno del Liceo Musicale dell’IIS “Lombardi” di Airola e 1° Oboe della Juniorchestra Young Santa Cecilia. A soli 15 anni, ha già al suo attivo numerosi e prestigiosi premi di spessore internazionale e una fervida attività concertistica da solista.

Alla direzione del concerto il M° Manuel Tévar. pianista, compositore e direttore d'orchestra, considerato uno dei musicisti spagnoli più completi e riconosciuti a livello internazionale della sua generazione. Programma della serata e calendario completo del “Festival di Musica Barocca” su: www.sinfonicasaremo.it. Il biglietto unico (5 euro).