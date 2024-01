Trasferito dall'ospedale di Imperia al San Martino di Genova il 43enne detenuto Alberto Scagni

E’ stato dimesso questa mattina, dall’ospedale di Imperia, Alberto Scagni il 43enne genovese che, la sera del 23 novembre è stato picchiato violentemente dai suoi compagni di cella, nel carcere di Sanremo.

Scagni, che fu ricoverato in rianimazione all’ospedale ‘Borea’, era stato condannato a 24 anni per l’omicidio della sorella. Venne picchiato anche durante la sua detenzione nel cercare di Marassi, motivo per cui la madre ha presentato un esposto alla Procura genovese.

Scagni, che ha anche subito alcuni interventi chirurgici, dopo il ricovero all’ospedale di Imperia, è stato oggi trasferito al San Martino di Genova, dove proseguirà la degenza.