Rischio gelicidio in Piemonte: massima attenzione per chi va in provincia di Cuneo per il ghiaccio

Mentre sulla nostra provincia sono previste piogge nel corso della giornata, attenzione a chi, per lavoro o altro, deve recarsi in provincia di Cuneo.

Le previsioni di Arpa Piemonte, infatti, evidenziano il rischio del gelicidio o pioggia congelantesi. Si tratta di un fenomeno raro che accade in presenza di temperature inferiori allo zero al suolo e di uno strato d'aria più mite in quota. Questo fa sì che non cada neve ma pioggia che, a contatto con il suolo, gela. Si tratta di un fenomeno particolarmente insidioso per la viabilità.

Nel dicembre del 2017 venne addirittura chiusa una tratta dell'autostrada Torino-Savona, proprio per la pericolosità del fenomeno. Per oggi, nel basso Piemonte, sono previste precipitazioni deboli sparse sulle pianure, diffuse sulle Alpi con possibile neve mista a pioggia a quote collinari.

Sono stati attivati i mezzi spargisale mentre gli automobilisti che, forzatamente debbo recarsi nel cuneese, sono inviati a guidare con la massima presenza ed eventualmente evitare gli spostamenti non necessari.