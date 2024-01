Imperia: al via corso di difesa personale alla palestra Asd Infinity

Parte il 17 gennaio il nuovo corso di Self-Defense (difesa personale) presso l'Asd Infinity di via dei Gelsomini 8 ad Imperia. L’attività si svolgerà tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 19.30.

“La palestra - si spiega nella nota - porta avanti da anni lo studio e la pratica di numerose discipline marziali e sport da contatto come il Brazilian JiuJitsu e la Muay Thai, con ottimi risultati a livello nazionale e internazionale. Il corso di Self-Defense sarà adatto a tutti e trasmetterà i concetti di diverse discipline marziali con l'intento di aiutare i praticanti a reagire in un contesto di possibile aggressione. Vi aspettiamo presso l'Asd Infinity per conoscerci e provare i nostri corsi, se vuoi vedere come ci alleniamo seguici sui nostri social: Infinity JiuJitsu Imperia”.