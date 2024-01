Bordighera: rifacimento degli asfalti, approvato dalla Giunta il progetto esecutivo

Ammonta a 600.000 euro il quadro economico del progetto esecutivo per il rifacimento degli asfalti approvato dalla Giunta di Bordighera.

I lavori saranno effettuati in via dei Colli, via Cornice dei Due Golfi, via Coggiola, via Vittorio Emanuele II nel tratto tra via San Marco e via Noaro, via Cesare Augusto, via Generale Rossi e via Francesco Rossi. Le opere previste sono tra l’altro l’asportazione della pavimentazione esistente in asfalto, il risanamento del sottofondo, la stesura del tappeto di usura con spessore medio di 3 centimetri. Il RUP procederà ora a svolgere le procedure per l’affidamento.

Oltre a quanto compreso nel progetto esecutivo approvato, sono già programmate la riasfaltatura di via BIgarella e il ripristino completo di via Pasteur nel tratto compreso tra via del Lavoro e 50 metri a monte del bivio delle Due Strade. In quest’ultimo caso l’intervento sarà a cura della ditta che ha eseguito i lavori di adeguamento della rete.