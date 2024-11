Via Bigarella a Bordighera, Ingenito: "Dalla prossima settimana ripristino di muretti, nuove piantumazioni e asfalti" (Foto)

Sono quasi conclusi i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Bigarella a Bordighera e, dalla prossima settimana, inizieranno nuovi interventi: il ripristino dei muretti, nuove piantumazioni e gli asfalti.

La Giunta comunale aveva, infatti, approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di via Bigarella per l’importo complessivo di 200mila euro, finanziati con fondi comunali. "Quasi ultimati i lavori di via Bigarella con i nuovi marciapiedi" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Dalla prossima settimana i lavori di ripristino dei muretti, nuove piantumazioni e gli asfalti".

Un intervento considerato necessario a causa delle condizioni ammalorate di strada e marciapiedi, che sono stati dissestati nel tempo dalle radici dei numerosi pini presenti, cinque dei quali sono stati abbattuti. Gli esemplari saranno sostituiti con nuove specie arboree.