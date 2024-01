Anoressia e bulimia, Riolfo: (Lega): “Liguria tra regioni più colpite. Governo rifinanzi fondo per disturbi alimentari”

“Dopo gli incidenti stradali, anoressia, bulimia e altri disturbi alimentari sono la prima causa di morte tra gli adolescenti. Quasi 4 mila i decessi in Italia nel 2023, con un trend in crescita e la Liguria è tra le regioni più colpite. Il fondo per il contrasto dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione da 25 milioni di euro, istituito nel 2022, ha i giorni contati, perché nella manovra 2024 non è previsto un suo rifinanziamento. Un problema serio, perché non devono venire meno supporto e risorse per pazienti, famiglie e personale sanitario che si occupa di queste patologie. Con un ordine del giorno, che abbiamo condiviso trasversalmente con tutti gli altri gruppi consiliari, abbiamo chiesto alla Regione di interloquire con il Governo per fare in modo che i finanziamenti del fondo per i disturbi alimentari vengano ripristinati come richiesto da molte associazioni, da chi soffre di questi disturbi e dai loro familiari”.



Lo dice in una nota Mabel Riolfo consigliere e vicepogruppo della Lega in Regione Liguria.