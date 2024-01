Bordighera, nasconde in tasca tre dosi di hashish: 19enne arrestato dai carabinieri

Nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Bordighera, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo trovato in possesso di alcune dosi di hashish già pronte per essere vendute ad alcuni acquirenti.

Il ragazzo, un giovanissimo italiano di appena 19 anni, ma già noto alle forze dell’ordine per precedenti proprio relativi all’assunzione ed allo spaccio di stupefacenti, è stato notato in atteggiamento sospetto da una pattuglia della Stazione di Bordighera mentre si trovava nei pressi di piazza degli Eroi.

Il giovane è stato subito sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish, per un peso complessivo di circa due grammi e mezzo. Ciò non sarebbe stato del tutto sufficiente a giustificarne l’arresto ma, in considerazione dei precedenti, i militari hanno ritenuto che fosse il caso di procedere anche ad una perquisizione del domicilio del ragazzo, perquisizione che ha permesso di sequestrare altri cento grammi della stessa sostanza, nonché diverse centinaia di euro, provento dell’attività illecita.