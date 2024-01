Sanremo: pubblicato dal Comune, pronto il bando di concessione per il bar al Mercato Annonario

Il Comune di Sanremo ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione, in concessione, di un ‘posteggio’ per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi su area pubblica all’interno del Mercato Annonario.

L’area oggetto della concessione sarà assegnata nelle condizioni e nella consistenza in cui attualmente si trova, senza arredi ed allacci ai servizi (acqua, scarichi, energia elettrica, etc). Chi si aggiudicherà il bando dovrà obbligatoriamente sostenere ogni onere per l’allestimento, con spese integralmente a proprio carico, sia delle attrezzature ed impianti, comprese le spese di allaccio utenze, che degli arredamenti, presentando preventivamente il progetto in Comune.

Il concessionario non potrà installare apparecchi automatici per il gioco d’azzardo e non potrà vendere tabacchi e di biglietti di lotterie. L’esatta collocazione del posteggio, di 48 metri quadri, sarà inserita nella tavola planimetrica.