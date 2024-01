Sanremo: lavori sul torrente San Romolo e allo scolmatore, approvata la spesa di oltre 700 mila euro

La giunta sanremese ha approvato nei giorni scorsi il quadro economico per il maxi intervento di messa in sicurezza che interesserà il torrente San Romolo nel suo tratto sotterraneo e la zona dello scolmatore. Tratti che hanno la necessità di lavori per il ripristino della platea di fondo danneggiata e per la rimozione di ostruzioni nelle sezioni di deflusso.



Si tratta di un intervento necessario per la sicurezza idrogeologica di un territorio particolarmente fragile e che, in occasioni di piogge massicce, manifesta tutte le proprie difficoltà nella gestione dei flussi.

Il lavoro sarà suddiviso in due lotti: il primo prevederà l’asportazione del materiale nel tratto terminale del canale scolmatore con asportazione delle lastre e ripristino della plateazione; il secondo lotto, invece, vedrà l’asportazione del materiale nel tratto terminale del canale preesistente. Il Lotto1, nello specifico, sarà finanziato con i proventi della vendita dell’immobile di piazza Cassini.

La spesa complessiva approvata (così come il quadro economico) ammonta a 722.426,46 euro. Già impegnati 18.341,78 euro per la progettazione definitiva, ne restano quindi 704.084,68.