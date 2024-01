Sanremo, il Club Tenco ricorda Gian Franco Reverberi

Il Club Tenco di Sanremo esprime sincero cordoglio per la scomparsa di Gian Franco Reverberi, uno dei padri fondatori della canzone d’autore italiana.

"Il maestro Reverberi aveva ritirato il Premio Tenco nel 2006" - fa sapere il direttivo del Club Tenco - "Più in generale, è stato uno dei più importanti protagonisti della storia della migliore canzone italiana, già da quando nella seconda metà degli anni Cinquanta ha cominciato a lavorare con la Dischi Ricordi e a far da raccordo tra Genova e Milano".

"Tenco, Calabrese, Paoli, Lauzi, ma anche Ciampi, Celentano, Gaber, Jannacci, Bardotti o Dalla, sono solo alcuni tra gli artisti che gli devono tanto e con i quali Reverberi ha collaborato in qualità di direttore artistico o come compositore, arrangiatore e musicista dallo stile raffinato e inconfondibile. Aveva lavorato anche nel cinema come autore di colonne sonore" - sottolinea il direttivo del Club Tenco - "Se ne va una persona distinta e garbata, una figura di primo piano nella storia culturale del nostro Paese".

(Nella foto la consegna del Premio Tenco a Gian Franco Reverberi. Insieme a lui sul palco Gino Paoli, Antonio Silva e Samuele Bersani)