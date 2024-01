I Peekaboo della scuola Urban Theory di Vallecrosia si piazzano secondi al Mc Hip Hop Contest di Riccione (Foto)

I Peekaboo, il gruppo di ballerini della scuola Urban Theory Asd di Vallecrosia, si piazzano secondi al Mc Hip Hop Contest, il grande spettacolo dell’urban dance andato in scena a Riccione dal 4 al 7 gennaio.

I giovani ballerini di Vallecrosia, dai 10 ai 12 anni, hanno partecipato, nella categoria Kidz, all’evento che da sempre supporta e incentiva lo scambio, il confronto, la crescita e la condivisione della cultura hip hop a livello mondiale dando il meglio di sé stessi su un mix musicale ideato dalla coreografa Jessica Demaria con l’aiuto di Ricky Marano.

Alla loro primissima gara di danza sono, infatti, riusciti, inaspettatamente, ad arrivare secondi. Un ottimo traguardo che ha reso fiera la loro coreografa Jessica Demaria e la città della famiglia. "Abbiamo provato per due mesi anche durante le feste natalizie, ormai le ore non si contavano più" - racconta la coreografa e ballerina Jessica Demaria - "I bambini sono felicissimi del loro risultato e hanno voglia di migliorare e studiare sempre di più anche perché al Mc Hip Hop Contest hanno visto ballerini fortissimi provenienti da tutta Italia e questo li ha motivati ancor di più. Per quanto riguarda le prossime sfide, ora saremo tranquilli fino a marzo e poi faremo altre gare in giro per l’Italia".