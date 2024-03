Peekaboo e M.A.P. Project di Vallecrosia vincono al Brianza Dance Competition (Foto)

Due gruppi della scuola Urban Theory Asd di Vallecrosia conquistano entrambi il primo posto, nella rispettiva categoria, al Brianza Dance Competition, andato in scena lo scorso 16 marzo. Si tratta dei Peekaboo e di M.A.P. Project, che si sono distinti nell'hip hop.

I giovani ballerini dei Peekaboo, dai 10 ai 12 anni, seguiti dall'insegnante e ballerina Jessica Demaria hanno dato il meglio di sé stessi nella categoria Junior. "Complimenti a Benedetta Perilli, Martina Maio, Rebecca Galeriu, Mateo Shyti, Giulia Bellan, Anna Ratis, Rachele Anderca, Fernando Mancarella, Margherita Ghirardelli, Matilde Agosta, Aurora Praticò, Emma Roldi, Aurora Oliva ed Eva Rustico" - commenta la coreografa, insegnante e ballerina Jessica Demaria - "Per loro non è stata la prima gara. E' un gruppo agonistico, nato oltre un anno fa, che sta vincendo tante gare e ottenendo grandi soddisfazioni. In questa occasione hanno spaccato e il primo posto era meritatissimo".

I ballerini di M.A.P. Project, dai 14 ai 19 anni, invece, hanno brillato nella categoria Teen con le coreografe di Melissa Palla, Aicha Fennouni e Chiara Pirrottina. "Ottimo risultato per Asia Camillò, che è la più piccola, Greta Di Girolamo, Andrea Spataro, Elena Boiolo, che è la più grande, Hilary Minicuci, Ginevra Strangio, Alice Ceravolo, Ludovica Mabresi e Emily Nazarko" - dice la presidente della scuola di danza Jessica Demaria - "Una vittoria inaspettata visto che non avevano mai partecipato a una gara. Abbiamo formato questo gruppo agonistico per fare gare e in un mese e mezzo sono stati preparati dalle loro insegnanti con una coreografia a tre teste. Si sono buttati, hanno ballato bene e hanno vinto. Una vittoria talmente inaspettata che ha suscitato forti emozioni nel gruppo. E' stata una grande soddisfazione vedere la mie allieve diventare ottime insegnanti".

"La stagione delle gare si è appena aperta" - fa sapere Demaria - "Il rosso e il nero devono averci portato fortuna visto che sono colori che indossavano entrambi i gruppi. Continueremo a fare altre gare nei prossimi mesi. Ringrazio, infine, il numeroso pubblico che è venuto a sostenerci in questa occasione".