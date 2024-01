San Bartolomeo al Mare: il consigliere comunale Antonello Martini aderisce al movimento 'Indipendenza'

Il movimento Indipendenza con Gianni Alemanno ha acquisito in questi giorni l'adesione del consigliere comunale di San Bartolomeo al Mare Antonello Martini.

“Si tratta dell'ingresso di un consigliere capace e con esperienza che attualmente gestisce le importanti deleghe al porto, alle spiagge ed allo sport - dichiarano dal movimento - un'adesione che rafforza il nostro partito consentendoci di partecipare da protagonisti alle prossime elezioni comunali. Antonello Martini non è solo un amministratore che gode di un consenso elettorale in significativa crescita, è al contempo una persona da sempre impegnata generosamente in tante attività sociali. Come è noto allo scoppio della guerra in Ucraina si è immediatamente prodigato per organizzare la partenza di numerosi camion con aiuti umanitari verso quella terra martoriata, guidando personalmente alcune missioni e meritandosi il Melvin Jones, il più alto riconoscimento alla dedizione delle singole persone conferito dai Lions Club. Il consigliere Martini conosce personalmente le tragedie di questa guerra e condivide i contenuti del documento programmatico del movimento Indipendenza che ha tra i suoi punti qualificanti la conclusione del conflitto in Ucraina, dando inizio finalmente alle trattative per la pace”.