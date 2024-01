Elezioni Sanremo, Fellegara: “Amministrazione Biancheri costretta a sorridere mentre Mager la critica, sta cambiando pelle” (video)

La campagna elettorale di Sanremo entra nel vivo. Anche se manca all’appello il contendente del centrodestra, l’area progressista e quella civica hanno già espresso i loro candidati e, inevitabilmente, partono i primi confronti dialettici.

Questa mattina Fulvio Fellegara, candidato sindaco della sinistra unita con Partito Democratico e liste civiche, ha portato nel quartiere di San Martino il suo gazebo “Dillo a Fulvio”, insieme all’ex ministro ‘dem’ Andrea Orlando. Insieme a loro anche diversi rappresentanti locali del partito.

“Abbiamo un’idea precisa di città, sviluppo e futuro che vogliamo dare a Sanremo - ha detto Fellegara che, poi, ha commentato le prime mosse dell’area civica a 24 ore dalla presentazione di Alessandro Mager - l’amministrazione Biancheri sta provando a cambiare pelle, a sopravvivere a se stessa e si è trovata a sorridere mentre Mager faceva delle critiche, un cortocircuito che spero di non aver notato solo io. Noi pensiamo a noi, alla proposta che abbiamo in campo, siamo l’unica vera alternativa che la città può avere per le prossime elezioni. Abbiamo pensato sin dall’inizio che siamo distinti e distanti dalle altre proposte. Abbiamo una destra che attende indicazioni da Roma e Mager che si è presentato con un cortocircuito di apprezzamento e critica per l’amministrazione Biancheri”.

Le interviste