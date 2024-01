Speciale weekend: i nostri migliori consigli su dove andare e cosa vedere in provincia di Imperia

Lo sapevate che lunedì prossimo, 15 gennaio, è il giorno più triste dell’anno? Ebbene sì, è il ‘Blue Monday’ (lunedì triste) che sta ad indicare un particolare giorno dell'anno, solitamente il terzo lunedì del mese di gennaio, ritenuto essere il giorno dell'anno più triste. Un concetto originariamente reso pubblico nel 2005 dal canale televisivo britannico Sky Travel, in cui si affermava di avere calcolato la data utilizzando un'equazione. Secondo questa teoria, al Blue Monday le persone si sentono maggiormente depresse perché inconsciamente il cervello realizza in questo giorno che sono finite le festività natalizie e che i mesi successivi saranno caratterizzati dalla quasi totale assenza di giorni festivi.

Per fronteggiare al meglio e con uno spirito positivo l’inizio della prossima settimana dunque il nostro consiglio è quello, tra oggi e domani, di distrarvi partecipando a qualche evento da noi proposto. Iniziamo partendo dagli eventi organizzati a Imperia.



In occasione della nascita del più grande artista circense di tutti i tempi, Adrien Wettach, in arte Grock, oggi è prevista una giornata di eventi nella villa imperiese che fu la sua residenza e da lui trasformata in un vero e proprio ‘circo di pietra’ con visite, laboratori per bambini e intrattenimento musicale a cura di tre scuole musicali della riviera. Si parte alle 10.30 con un laboratorio Tech gratuito a tema musicale per bambini dai 6 anni per scoprire, divertirsi e sperimentare con l’uso della tecnologia il fare musica. Dalle 14.00 alle 17.00 la villa sarà avvolta dalla musica che sarà il sottofondo delle visite libere e accompagnate, grazie alla collaborazione delle scuole di musica del territorio, che partecipano con i loro allievi: Associazione Pantà Musicà di Imperia, Associazione San Giorgio di Cervo e Associazione Le Muse - Centro studi musicali ‘G Amadeo’ di Imperia.

Adrien Wettach, nato in Svizzera il 10 gennaio del 1880, incoronato ‘Re dei clown’ all'Olympia di Parigi nel 1919, fu una vera e propria star internazionale dall'inizio del Novecento. Fu un artista straordinario, giocoliere, equilibrista, acrobata e polistrumentista, e ammaliò il pubblico di tutto il mondo trasformandosi in autentica leggenda. Conobbe Imperia per caso, facendo visita ai suoceri in villeggiatura nel 1920, e ne rimase così colpito da acquistare una casa con terreno, inizialmente destinata alle vacanze. Proprio in quel luogo venne costruita la villa che ancora oggi domina la collina di Oneglia e che divenne residenza stabile del clown fino al 1959, Villa Bianca, meglio conosciuta come Villa Grock.

‘Imperia è... una storia lunga oltre 100 anni’. Questo il titolo delle quattro giornate di studio aperte al pubblico sulla storia della città di Imperia che prenderanno il via questa mattina, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala Commissioni di Palazzo Civico e avranno come tema la storia locale, con approfondimenti sotto diversi punti di vista: storico, storico-artistico, architettonico, archeologico, economico, politico e sociologico. Ciascun sabato vedrà riunito intorno al tavolo funzionari ed ex funzionari di zona della Soprintendenza, docenti e ricercatori universitari, oltre che saggisti e studiosi di lungo corso del territorio. A coordinare le quattro giornate sarà il Direttore dell’Archivio di Stato di Imperia Luigi Devoti. Ecco i temi che verranno affrontati nell’appuntamento di oggi: ‘Due pergamene di riuso nel notaio P. F. Bracco (secc. XVI-XVII)’; ‘Le Tigri di Oneglia’ (1793-1794); ‘Oneglia e Porto Maurizio in età napoleonica’; ‘Il commercio internazionale a Porto Maurizio’ (sec. XVII); ‘Fratelli Berio. Storia di una famiglia e di una ditta olearia’.

SPETTACOLI MUSICALI

In queste giornate, come accade ogni anno in questo periodo, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si divide tra le prove per il 74° Festival della Canzone Italiana e il Festival di Musica Barocca che giunge quest’anno alla terza edizione. Dal 10 gennaio al 3 febbraio (mercoledì e sabato), saranno otto gli imperdibili concerti che porteranno alla chiesa Luterana di Sanremo, importanti direttori d’orchestra e solisti specializzati nel repertorio barocco. Un cartellone che conquisterà sia gli estimatori di musica barocca, sia chi vuole iniziare a conoscerla e apprezzarla. L’appuntamento di oggi vedrà come protagonista Emanuel Liparulo al fagotto diretto dal M° Gianluca Greco.

La pianista e compositrice ligure Veronica Rudian si esibirà questo pomeriggio alle ore 17.00 a Bordighera, città natia dell’artista, presso l’ex Chiesa Anglicana (Via Regina Vittoria, 4), in occasione del concerto benefico ‘Con La Musica Si Può’, promosso e organizzato da ‘Fondazione l’Uomo e il Pellicano’.

Il concerto è ad ingresso libero e prevede una raccolta fondi a favore di AISLA, Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica (sezione di Imperia) che si occupa dell’assistenza ai malati di SLA e ai loro familiari. A presentare l’evento sarà il presidente della Fondazione Alberto Guglielmi Manzoni. Nel corso della serata la musicista bordigotta eseguirà dal vivo il suo nuovo brano ‘Flight over the Waves’ e alcune composizioni tratte dal suo ultimo album di inediti ‘Il Viaggio’.

Il 2024 si apre al Teatro dell’Attrito di Imperia con un appuntamento musicale di alto livello. Questa sera alle 21.15 è in programma l’esibizione del Mas Quartet Funk and Soul Live Band che presenteranno cover internazionali, sonorità elettriche del funk con riferimenti alla musica pop, soul e blues. L’ensemble è formato da Elena Masoni, voce solista, Simone Sirello (chitarra), Marco Canavese (batteria), Dino Cerruti, tra i più apprezzati bassisti-contrabbassisti jazz italiani. Nel corso della propria attività ha suonato con: Riccardo Zegna, Andrea Pozza, Dado Moroni, Franco Cerri, Gianluigi Trovesi, Enrico Rava, Scott Hamilton e molti altri.

‘Smettere di fumare baciando’ è il titolo dello spettacolo di Guido Catalano in programma domani, domenica 14 gennaio (ore 18.00) all'ex Chiesa Anglicana di Bordighera.

Il poeta e performer torinese, acclamatissimo sui social (oltre 94mila follower su Facebook), porta in Riviera, accompagnato dal musicista Matteo Castellan (fisarmonica e tastiera) uno spettacolo nel quale si alternano poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia, dove l’amore, declinato in mille sfaccettature trionfa insieme a un affastello di altre emozioni e stati d’animo, quali la malinconia, la speranza, lo stupore, la sorpresa, la nostalgia, l’ansia, il desiderio sessuale, la paura, la felicità.

SPETTACOLI TEATRALI



La comicità di Paolo Faroni sarà protagonista dello spettacolo ‘Perle ai porci. Uno spettacolo generoso’ questa sera alle 21.15 nel teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia.

La rappresentazione è composta da più pezzi auto-conclusivi su diversi argomenti: economia e politica, famiglia e religione, società e costume, ma anche considerazioni private e scampoli di autobiografia. Filo conduttore è il punto di vista satirico che li collega, proprio come il filo in una collana di perle. Una satira che gioca su più livelli: talvolta sottolineando le assurdità già presenti nella realtà - come il bambino che denuncia la nudità del re - talvolta sovvertendone i canoni per fare venire alla luce contraddizioni ai limiti del ridicolo.



‘Donne in Pericolo’ è il titolo dello spettacolo teatrale in programma domenica alle 21 al teatro Comunale di Ventimiglia. Sul palco Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli, Gabriella Germani e Francesco Scimemi.

Donne in Pericolo, una commedia frizzante e irresistibilmente divertente, in cui Mary e Jo sono determinate a recuperare la loro amica, caduta nelle grinfie di un nuovo amore che la sta pericolosamente allontanando da loro. Tra inquietanti serial killer, strambi poliziotti e ragazzi un po’ troppo spregiudicati, si snoda una vera e propria avventura fatta di tranelli, sospetti, frecciatine e colpi bassi in cui la determinazione delle donne e la loro capacità di fare squadra la fa da padrona. Il messaggio agli uomini è molto chiaro: prima ancora di sedurre la donna che vi piace, conviene conquistare le sue amiche!

Domani, domenica 14 gennaio, alle 16, terzo appuntamento della rassegna ‘teatro in famiglia’ nel Teatro delle opere parrocchiali di Imperia in via Verdi 14, con lo spettacolo ‘The bubbles rock show’. Si tratta di uno show dove protagoniste sono le bolle e il loro domatore Billy Bolla (finalista ad ‘Italia’s got Talent’) insieme al fisarmonicista, maestro Le Mat: i due artisti faranno sognare e divertire passando un pomeriggio spensierato.

Un altro spettacolo per i più piccoli è quello in programma domani alle 16 nella Sala Beckett di San Lorenzo al Mare nell’ambito della rassegna ‘A Teatro per Merenda con Mamma e Papà’.

A 100 anni dalla nascita di Calvino ‘Il teatrino dell’Erba Matta’ porta in scena ‘Baciccia incontra Calvino’ la narrazione delle sette favole liguri da lui inserite nella raccolta delle favole italiane.

Il protagonista è Baccicin Tripordo tipica maschera genovese. Il racconto è supportato da canzoni suonate dal vivo con l uso della fisarmonica e i trallallero classici si mescolano alla storia. Lo spettacolo è adatto a tutte le età.





