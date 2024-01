Dolceacqua in lutto per la morte improvvisa di Giovanni Giraldi

Dolceacqua è in lutto per la morte improvvisa di Giovanni Giraldi all'età di 55 anni, avvenuta nella sua abitazione.

Molto conosciuto e amato, Giovanni, noto come 'Gio', lascia la famiglia, gli amici e il Tennis Club di Dolceacqua di cui era il presidente e dove lavorava come istruttore di tennis e di padel. La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità che si stringe attorno alla famiglia di Giraldi. Moltissimi i messaggi di cordoglio, pure sui social, tra i quali anche quello dell'amministrazione comunale di Dolceacqua che "vuole manifestare la propria vicinanza alla famiglia Giraldi per l'improvvisa scomparsa di Giovanni, presidente del TC Dolceacqua".

Il funerale avrà luogo lunedì prossimo alle 10:30 presso la chiesa di Sant'Antonio Abate a Dolceacqua.