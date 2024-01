Controlli per le strade di Ventimiglia: 26 identificati, un espulso e un arrestato

Ventimiglia è stata teatro di una nuova operazione "Alto impatto" da parte delle forze dell'ordine, disposta durante i comitati per l'ordine e la sicurezza presieduti dal prefetto Massimo Valerio Romeo. Sul campo sono stati impegnati Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, coordinati dal questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore.



I controlli sono stati finalizzati al contrasto dell'immigrazione clandestina oltre ai reati in genere e hanno interessato luoghi ormai obiettivi sensibili nella città di confine: la stazione, le zone limitrofe al teatro e il quartiere delle 'Gianchette'.

In totale sono stati controllati 26 stranieri, due dei quali accompagnati in commissariato per ulteriori accertamenti. Uno è stato espulso e accompagnato al CPR di Milano.

Gli agenti del commissariato, inoltre, lunedì hanno fermato un tunisino che il sabato precedente aveva provocato lesioni a due stranieri aggredendoli in strada senza un apparente motivo. Uno dei due era stato portato all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure in codice rosso a causa delle gravi lesioni. Il personale sanitario aveva disposto la prognosi riservata, era in pericolo di vita.

Per l'uomo fermato, quindi, si sono aperte le porte del carcere.