Sanremo: partiti da alcuni giorni i lavori di restauro della Cappella Bottini nella Pigna (Foto)

Hanno preso il via i lavori di restauro per il recupero della cappella Bottini di via Palma, l’immobile che il Comune ha acquisito con esproprio qualche mese fa per poi inserirlo nel piano Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) per il recupero del centro storico.

Si tratta di una cappella costruita nel 1752 e dedicata alla Madonna della Mercede aperta agli abitanti per volere di Giacomo Bottini. Al suo interno si trovano beni artistici di pregio come una statua di San Pietro Nolasco e affreschi del Carrega.

I lavori vengono svolti dalla ‘Pecchioli Restauri’ di Genova che ha offerto un ribasso del 17,89% sull’importo iniziale dell’intervento, per un costo a carico del Comune di 76mila euro (comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per i lavori di restauro. Con l’aggiunta dell’Iva la spesa complessiva ammonterà a 84 mila euro.