Sanremo: festa per il 103esimo compleanno della nonnina Agata al Piccolo Cottolengo (foto)

Il Piccolo Cottolengo di Sanremo celebra il 103º compleanno di Agata Vecchio, nativa di Catania.

"Nata prematura, Agata, a sette mesi, fu accudita con amore nel cotone, poiché non esistevano le incubatrici. La sua storia di vita è un affascinante percorso che inizia a Catania poi, dopo essersi sposata continuare a Torino, lavorare come sarta presso le suore delle Consolata, e successivamente dedicarsi alla produzione di gelati in una fabbrica.

Agata, madre di cinque figli, successivamente abbandonò la carriera per seguire la sua famiglia. Dopo la scomparsa del marito, 17 anni fa, ha iniziato un nuovo capitolo a Sanremo, insieme alla figlia Provvidenza e alla sua famiglia, scoprendo in questa cittadina un luogo tranquillo dal clima mite. I suoi ultimi 13 anni presso il Piccolo Cottolengo sono stati arricchiti dalla calorosa accoglienza di una comunità affettuosa.

Il suo carattere forte, la passione per l'uncinetto e l'amore per la musica e l’armonica hanno reso la sua vita unica celebrata in modo speciale oggi al suo centotreesimo compleanno con la famiglia, il direttore Don Fulvio, gli ospiti e gli operatori dell’Opera Don Orione.

Gli auguri di gioia, serenità e salute pervengono da Costanza Pireri, vicesindaco del comune di Sanremo, e dal direttore Don Fulvio Ferrari, testimoniando il rispetto e l'affetto per Agata in questa speciale occasione.

Auguri di un felice compleanno, Agata!".