Ventimiglia: riorganizzazione del mercato ambulante, Forza Italia risponde Roberto Parodi

“L’amministrazione nel suo programma elettorale ha previsto la riorganizzazione del mercato e allo studio ci sono diverse modifiche per valorizzarlo non solo commercialmente ma anche come parte integrante della storia della città”. Interviene in questo modo la segreteria ventimigliese di Forza Italia, rispondendo al consigliere di maggioranza Roberto Parodi, sul mercato ambulante.

“Conosciamo le esigenze dei cittadini – prosegue - di avere una viabilità scorrevole e per questo stiamo elaborando soluzioni discutendone con operatori e le categorie per migliorare il brand del mercato”.

“Accettiamo di buon grado i suggerimenti del consigliere Parodi – terminano gli azzurri - il quale come al solito butta la palla avanti. Gli ricordiamo che la campagna elettorale è finita e che nel programma elettorale che lui ha sposato solo al ballottaggio erano previste migliorie al mercato”.