Sanremo: lavori in piazza Eroi, dopo il sopralluogo trovata una soluzione tra commercianti e ditta appaltatrice

Dopo la riunione che si è svolta questa mattina in Comune, i commercianti di piazza Eroi Sanremesi hanno incontrato i responsabili del cantiere del costruendo parcheggio, direttamente sul posto.

Con loro anche le associazioni di categoria mentre non c’era nessuno per conto di palazzo Bellevue. Alla fine dell’incontro sembra che sia stata trovata la ‘formula’ per evitare di chiudere (seppur parzialmente) il camminamento dietro il cantiere.

In pratica i commercianti si sono impegnati a rimuovere tutti i dehors presenti e la ditta avrebbe in questo modo la possibilità di non chiudere il camminamento. Una soluzione che vedrebbe tutti concordi ed eviterebbe alla ditta di allungare i tempi di lavoro anche la sera oppure nei weekend.

Una soluzione che, tra l’altro, a margine della riunione in comune aveva fatto salire la ‘temperatura’ tra la ditta che sta svolgendo i lavori e l’Assessore Donzella. Sembra, infatti, che l’azienda abbia chiesto un surplus per effettuare modalità di lavori diversi, mentre l’Amministrazione si sarebbe dichiarata contraria.

La soluzione trovata successivamente, dopo il sopralluogo in piazza Eroi, avrebbe così salvato ‘capra e cavoli’ ma, nel frattempo, le associazioni di categoria hanno confermato che chiederanno, per conto di ogni singola attività, un possibile sconto fiscale o un contributo per quei giorni in cui molti dovranno forzatamente chiudere.

“L’incontro di oggi – ha detto l’Assessore Donzella - deve essere ripetuto ogni qualvolta ci sono aspetti e scelte da condividere. Ringrazio i commercianti e le associazioni che hanno condiviso con noi la risoluzione del problema”.

Già nel corso della riunione l’Assessore Donzella si era dichiarato favorevole a questa opzione, fatto salvo ovviamente un contatto con la ragioneria di palazzo Bellevue, per capire se si tratti di una cosa fattibile o meno.