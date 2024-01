Al via la collaborazione tra Comune di Vallecrosia e InLiguria, l’Agenzia Regionale per la promozione turistica

Dopo una serie di incontri intercorsi tra l’amministrazione comunale di Vallecrosia ed i responsabili dell’Agenzia In Liguria, è stata sottoscritta una lettera d’intenti tra il Comune e l’Agenzia Regionale per la promozione turistica InLiguria.

Un lavoro sinergico, che ha la finalità di valorizzare le eccellenze e le peculiarità di Vallecrosia e di formulare un’offerta turistica strutturata, in grado di rispondere in maniera attiva alle necessità dei flussi turistici già presenti e quelli futuri.

“La sottoscrizione della lettera d’intenti tra il Comune e l’agenzia InLiguria - afferma il Sindaco Armando Biasi - rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo della nostra città. In questi anni abbiamo effettuato vari interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di aree che versavano in stato di abbandono, per dare un nuovo volto a Vallecrosia, renderla più vivibile per i cittadini e più attrattiva per i turisti e soprattutto per darle un’identità. In questa fase è importante iniziare un percorso di promozione turistica della nostra città, che faremo grazie alla collaborazione con Regione Liguria. Ringrazio il Vicepresidente Alessandro Piana che ha dato questa grande opportunità a Vallecrosia”.

L’assessore al turismo Pino Ierace: “Dare un’identità a Vallecrosia, destagionalizzare il turismo, valorizzare il territorio, le sue peculiarità e le sue eccellenze erano tutti punti del nostro programma elettorale, che stiamo portando avanti con grande impegno. Grazie al supporto dell’agenzia In Liguria sarà possibile lavorare al meglio per raggiungere questi obiettivi”.

Conclude il Consigliere delegato al Marketing Territoriale Valeria Cannazzaro: “Abbiamo fatto numerosi incontri e sopralluoghi con i referenti dell’Agenzia In Liguria per definire una strategia di promozione condivisa efficace ed efficiente. Un lavoro congiunto che coinvolgerà Comune, Regione, ma anche soggetti privati attivi sul territorio. una sfida che stiamo affrontando con entusiasmo, che avrà ripercussioni positive sull’economia di Vallecrosia. Ringrazio i referenti di InLiguria per la disponibilità dimostrata”.