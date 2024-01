Chiusavecchia: il vice Presidente Alessandro Piana all’intitolazione della biblioteca comunale a Carlo Alassio

Domani alle ore 15.30, al Palazzo Municipale di Chiusavecchia, il vice presidente con delega al Marketing Territoriale e allo Sviluppo dell’Entroterra Alessandro Piana parteciperà alla cerimonia di apertura e intitolazione della biblioteca comunale e del centro di aggregazione al prof. Carlo Alassio.

“Un momento particolarmente significativo per il comprensorio e per la Liguria – dice l’assessore Alessandro Piana – che ci permette di ricordare quanto sia importante fare cultura in modo attivo, portando avanti l’eredità del prof. Carlo Alassio, un amico e punto di riferimento della nostra Valle; a lui si deve, tra l’altro, la nascita della rivista culturale ‘A Lecca’. Una passione per la civiltà dell’entroterra, le tradizioni, le sue espressioni più alte che continuano a rinvigorirsi e ad essere di ispirazione per l’oggi”.