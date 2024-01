Bordighera Blu Park tra i banchi: via alle attività nelle scuole con circa 500 ragazzi

Bordighera Blu Park inaugura il suo secondo anno di attività con una settimana interamente dedicata alla formazione e divulgazione a scuola. Dopo aver coinvolto nel 2023 alcune classi in un percorso sviluppato in classe e poi sulla spiaggia, con un’attività di pulizia, la settimana dal 15 al 19 gennaio sarà dedicata quest’anno a oltre cinquecento bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Bordighera, dall’ultimo anno dell’infanzia, alla primaria fino al primo anno della secondaria di 1° grado.

"Siamo molto contenti dell’entusiasmo che ha contraddistinto la risposta delle scuole dopo la prima attività del 2023 e che quest’anno ci permetterà di allargare la platea del nostro giovane pubblico – spiegano Franco Borgogno, responsabile del progetto, e Monica Previati, biologa marina – La straordinaria biodiversità del nostro mare sarà al centro delle lezioni: ci immergeremo in un mondo affascinante dove vivono piante marine come la Posidonia Oceanica, ma anche molluschi, pesci, coralli e specie diverse, tutte presenti nel nostro mare. Non da ultimo, dal momento che la finalità di Bordighera Blu Park non è solo quella di far conoscere, ma anche di tutelare e proteggere, parleremo di inquinamento, in particolare di plastica dispersa nell’ambiente".

Anche quest’anno, a chiusura del percorso iniziato con le lezioni in classe, sarà organizzata in primavera una giornata di pulizia sulla spiaggia.

Bordighera Blu Park è un progetto ideato dall’European Research Institute e dalla biologa marina Monica Previati, e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Simbiosi, con la collaborazione del Comune di Bordighera. Il progetto nasce per incrementare la conoscenza dell’ambiente marino costiero ligure e implementare, nei turisti ma anche nei cittadini, la consapevolezza della sua importanza per ogni aspetto della vita umana, delineando tre obiettivi specifici: tutelare, proteggere e valorizzare. Al centro del progetto, che tocca la città di Bordighera, ci sono le tre aree marine di Capo Sant’Ampelio, de “I Tuvi” e “Le Bianche”, zone caratterizzate profondità e accessibilità differenti, ma con patrimoni di biodiversità da scoprire e tutelare. Bordighera Blu Park vuole recuperare questo peculiare ecosistema e proteggerlo.