In vendita a Porto Maurizio porzione di villa bifamiliare disposta su un unico livello, con terrazza e giardino

Stai cercando un appartamento con giardino e parcheggio a Porto Maurizio? Tecnorete Imperia propone un porzione di villa bifamiliare situata in posizione centrale e comoda ai servizi con ingresso doppio ed indipendente.

Dalla zona giorno, composta da sala con angolo cottura, si fuoriesce sulla terrazza passando da una veranda utilizzabile come lavanderia. Le due camere da letto sono spaziose, una delle quali dotate di cabina-armadio. Il bagno è dotato di finestra e doccia filo pavimento. L'esterno è caratterizzato dalla terrazza con giardino attrezzata di zona barbecue/cucina dove poter mangiare all'aperto, che può ospitare un tavolo di generose dimensioni; una parte della terrazza è riservata alla piscina fuori terra. Concludono la proprietà due casette da giardino in legno utili una come ricovero attrezzi/deposito e l'altra (coibentata) come ripostiglio. Nel viale che conduce alla casa, in comproprietà con i vicini sottostanti l'appartamento, si possono parcheggiare anche più di due auto.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare i numeri 0183 562023 - 0183 60609 anche via whatsapp o visitare la pagina: https://imperia1.tecnorete.it/imperia/ville-in-vendita-60822970