Vandalizzato cartello del Museo della Resistenza di Carpasio, Cgil Imperia: "Solidarietà all'Anpi"

La Camera del Lavoro di Imperia, insieme alla propria Sezione Anpi 'Fischia il vento' esprimono la propria solidarietà all'Anpi Provinciale e al Museo della Resistenza di Carpasio per il vile atto vandalico che si è verificato oggi.



"Non è la prima volta - spiegano Tiziano Tomatis e Giampiero Garibaldi rispettivamente Segretario Generale Cgil di Imperia e Presidente della Sezione Anpi 'Fischia il Vento' - che i simboli della Resistenza sono presi di mira anche sul nostro territorio (ricordiamo ad esempio la svastica sulla nostra sede di Via Morardo a Sanremo che da sempre ospita proprio i compagni dell'Anpi). Il reiterarsi di tali episodi non va sottovalutato, a maggior ragione a poche ore dagli episodi di cronaca di Acca Larentia. Ancora una volta richiamiamo i valori di libertà e uguaglianza nati dalla Costituzione figlia della Resistenza e confermiamo che saremo sempre in prima linea per difenderli e a lottare per vederli applicati".