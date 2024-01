Ventimiglia: guasto ad una tubatura, lunedì divieto di transito in galleria degli Scoglietti

L’Amministrazione Comunale e l’Assessore al Ciclo delle Acque, Milena Raco, informano la cittadinanza che Lunedì 15 Gennaio 2024, dalle ore 8.00 fino a fine lavori, sarà istituito il divieto di transito veicolare all’interno della Galleria degli Scoglietti per interventi urgenti di manutenzione su una grossa condotta della rete idrica.

Per garantire il transito dei veicoli fino al porto 'Cala del Forte' sarà disposto il doppio senso di circolazione in Via Trossarelli e Lungomare Guglielmo Marconi.

Sarà comunque garantito l’approvvigionamento idrico alle utenze del quartiere Marina San Giuseppe e del Porto 'Cala del Forte', ma si anticipa che potranno verificarsi fenomeni di abbassamento di pressione.

Considerata la complessità dell’intervento i lavori potrebbero protrarsi fino alla giornata di Martedì 16 Gennaio 2024.