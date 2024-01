Sanremo- Villaggio dei Fiori: ultimi posti disponibili il 13 gennaio per la serata gastronomica dedicata alla Selvaggina.

Una serata gastronomica originale dedicata alla selvaggina è il terzo appuntamento della rassegna gastronomica del Villaggio dei Fiori di Sanremo. Una serata speciale che porterà i partecipanti in un viaggio culinario attraverso i secoli, esplorando la storia e le tradizioni del consumo di selvaggina. Con i racconti del giornalista Claudio Porchia scopriremo come la caccia e il consumo di selvaggina abbiano fatto parte integrante della cultura e della tradizione culinaria italiana per secoli, e come la selvaggina sia stata utilizzata come fonte di nutrimento e di sostentamento per intere comunità. La carne di selvaggina inoltre è molto digeribile e ricca di proteine, presenta meno grassi rispetto ad altre carni. E proprio queste qualità nutrizionali e organolettiche la rendono sempre più apprezzata da un pubblico di consumatori attenti al cibo di qualità.

Il menù inizia con un antipasto delizioso: la Padellata di capriolo e funghi con prosciutto cotto e bresaola di Bufalo. Il Capriolo è una delle selvaggine più apprezzate in cucina.

Come seconda portata un primo piatto raffinato: Ravioli del plin al ragù di Lepre, una carne particolarmente apprezzata per la sua carne saporita e magra.

A seguire una specialità: la Carbonade di Cervo e Cinghiale. una variante della ricetta tipica valdostana, preparata con carni brasata lentamente con cipolle e spezie. Una pietanza corposa e gustosa che permette di apprezzare appieno il sapore intenso della selvaggina.

Per finire i Friscieu di mele, frittelle di mele alla ligure con il gelato.

Il costo a persona della serata a tema è fissato in 35 euro a persona bevande escluse

Ricordiamo che il ristorante del Villaggio è aperto a tutti e non solo agli ospiti della struttura turistica.

Ristorante Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo 3 Sanremo per info e prenotazioni 380.8686215