Sanremo: elezioni Amministrative, l'ufficialità del candidato di centrodestra entro 15 giorni

Bisognerà attendere ancora qualche giorno ma l’avversario di Alessandro Mager (che presenterà la sua candidatura venerdì prossimo) sarà quasi certamente Gianni Rolando.

Dopo un momento di empasse, dettato anche dalle feste di fine anno, ormai i partiti del centrodestra sembrano confluire sull’Ingegnere che, nel 2004, sfidò Claudio Borea alle Amministrative dopo la caduta della Giunta Bottini. La decisione dovrà essere presa nelle prossime ore ma sembra chiaramente che Fdi, Forza Italia e Lega stiano per dare l’ok alla candidatura di Rolando, che sarà sostenuto anche da quattro liste civiche: ‘Sanremo Domani’, ‘Andiamo’ e altre due che saranno presentate nelle prossime settimane.

L’attesa è per eventuali incontri di Gianni Berrino, leader di Fratelli d’Italia a Roma, dove verrà quasi certamente proposto Rolando. Per quanto riguarda l’eventuale possibilità di presentare un candidato unico con ‘Anima’, secondo le dichiarazioni del centrodestra sembrano non lasciare dubbi: “Noi non siamo stati invitati alla presentazione” ci ha detto proprio Berrino, che in modo eloquente ha risposto che l’eventuale ‘unione’ tra i due poli non sarà possibile.

Quando arriverà ufficialmente il nome del candidato a sindaco del centro destra? “Non penso più tardi di 15 giorni” risponde in merito Berrino. Mentre Rolando continua ad incassare appoggi importanti per la sua candidatura a primo cittadino, quindi, bisognerà attendere ancora per avere la conferma ufficiale di chi contenderà la poltrona di sindaco ad Alessandro Mager e Fulvio Fellegara, in attesa di altri che potranno inserirsi nei prossimi mesi.

Le riunioni ed i contatti nel centrodestra proseguono quotidianamente ma, al momento, non è ancora stato deciso definitivamente il nome del candidato. Mentre 'Anima' presenterà il suo (Mager) domani, Fellegara è già al lavoro da tempo e sta svolgendo incontri con le associazioni e la gente comune da quasi un mese. C'è anche un possibile outsider, Roberto Danieli che si presenterà con la lista 'Sanremo 2024'.