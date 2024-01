Riunione tra Alessandro Mager e 'Sanremo al Centro': Viale "C'è convergenza ma siamo aperti a tutti"

Si è svolto ieri, all’hotel Nazionale di Sanremo, un incontro tra Alessandro Mager e il gruppo ‘Sanremo al Centro’ per trovare una quadra per le prossime elezioni amministrative.

A poche ore dalla presentazione della candidatura a sindaco di Mager, il gruppo che sostiene da 10 anni il sindaco Alberto Biancheri ha parlato con il futuro candidato (legato ad Alessandro Sindoni e Sergio Tommasini) per fare un accordo elettorale.

“Mager è un’idea di Alberto Biancheri – ha detto Marco Viale di ‘Sanremo al Centro’ - che si porta avanti dall’anno scorso. Al momento siamo impegnati nell’amministrazione fino a giugno e, solo in seguito valuteremo la nostra posizione ufficiale. C’è sicuramente una convergenza di idee e, domani, sarò anche alla presentazione. Ovviamente dovremo vedere come si evolve la situazione e ognuno di noi ha detto la sua. In questo momento, ripeto, siamo più concentrati sull’amministrazione che sulla campagna elettorale”.

Le voci che circolano in città parlano anche di possibili avvicinamenti tra il centrodestra e i cosiddetti ‘biancheriani’. C’è qualcosa di vero? “Incontri non ce ne sono stati – risponde Viale - ma, se il centrodestra vuole condividere con noi il nostro progetto civico siamo a disposizione”.

Nei corridoi della politica matuziana ha fatto in fretta a circolare la voce, secondo la quale erano assenti in cinque tra gli esponenti di ‘Sanremo al Centro’ e amministratori vicini a Biancheri (Massimo Donzella, Adriano Battistotti, Alessandra Pavone, Ethel Moreno e Massimo Rossano) che, a più riprese sono stati dati come ‘lontani’ dal progetto Mager. “Nessun ‘caso’ – ha risposto Viale – perché gli assenti erano totalmente giustificati”.