Autostrade e cantieri: Marco Cambiaso (Andiamo!) “Una situazione che urla vendetta”

Il portavoce di ‘Andiamo!’, Marco Cambiaso, interviene sulla situazione delle autostrade liguri costellate di cantieri che determinano lunghe code, insostenibili per gli utenti.

“Ciò che è successo, durante le festività appena trascorse, non solo è inaccettabile, ma grida vendetta. Da tempo – dice Cambiaso - i disservizi superano di gran lunga le opportunità che un’infrastruttura strategica quale è la nostra unica autostrada dovrebbe garantire. Sanremo e la nostra riviera stanno diventando sempre meno appetibili ed il raggiungerle costa sempre di più. È giunto il momento di andare oltre gli steccati politici e, tutti insieme, chiedere ad Autofiori di finanziare una campagna di comunicazione su tutto il territorio nazionale, che metta in risalto le tante bellezze del nostro territorio e di rendere gratuita la tratta Savona/Ventimiglia per le aziende, i professionisti ed i lavoratori della nostra Provincia, costretti a subire chiusure improvvise e mancanza di comunicazione efficace sugli incidenti e cantieri”.

‘Andiamo si adopererà affinché tutti coloro che decideranno di mettersi a disposizione di Sanremo possano condividere questa battaglia, che va oltre l’interesse di un singolo gruppo o di un singolo schieramento, ma è comune a tutti i cittadini: “Siamo consapevoli – prosegue Cambiaso - che non esistono soluzioni semplici a problematiche complesse, per questo ci impegneremo ad istituire un tavolo di lavoro, non solo emergenziale, ma periodico, con tutti i soggetti interessati, per trovare delle soluzioni condivise, che tengano conto sia della messa in sicurezza dell’infrastruttura, sia della fruibilità della stessa da parte di cittadini e turisti. I cantieri, secondo cronoprogramma, saranno attivi fino al 2027, un arco temporale troppo lungo per non prendere provvedimenti seri”.