Doppio pestaggio in carcere per Alberto Scagni: la famiglia presenta un esposto alla procura di Genova

Mentre continuano a migliorare, seppur lentamente, le condizioni del 42enne genovese Alberto Scagni, la famiglia ora vuole vederci chiaro su quanto accaduto all’interno del carcere di Marassi a Genova.

E’ stato infatti presentato un esposto alla Procura del capoluogo, per chiedere di indagare su quanto avvenuto. Al momento non è dato sapere se la famiglia intenderà presentare un documento simile anche ad Imperia, visto che Scagni è stato pestato violentemente in carcere a Sanremo.

Scagni, lo ricordiamo, dopo aver trascorso molti giorni in ospedale a Sanremo, alcuni dei quali in rianimazione, da fine dicembre è stato trasferito all’ospedale di Imperia.