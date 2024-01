CNA lancia la petizione online per chiedere la gratuità dell'autostrada A10

CNA Imperia porta avanti la propria battaglia per richiedere la gratuità dell'autostrada A10, alla luce dei tanti disagi degli ultimi giorni. L'associazione ha recentemente pubblicato una petizione su change.org per chiedere, appunto, che venga sospeso il pagamento.

“La CNA Imperia - dichiarano dall'associazione - rappresentata dal Segretario Luciano Vazzano e dal dirigente Luca Aschei, non si ferma alle parole passa all'azione. La petizione annunciata sui media, ora su Change.org, è la risposta concreta alle sfide quotidiane che i residenti liguri affrontano sulla tangenziale A10, conosciuta come Autofiori. L’obiettivo è quello di far sedere ad un tavolo le diverse componenti e iniziare una discussione che consenta di capire quali provvedimenti prendere nell’immediato e nel futuro”.

“Basta silenzio, basta sottostare - aggiungono - la Liguria non può più permettersi di rimanere in silenzio. In un'epoca in cui la viabilità e le spese connesse rappresentano un nodo cruciale, è giunto il momento di far sentire la nostra voce. La petizione su Change.org è il nostro strumento democratico per unire le forze e influenzare positivamente le istituzioni competenti. “La tangenziale”, e non l’autostrada, è il nostro principale collegamento stradale, una parte insostituibile della vita quotidiana dei liguri. Da Ventimiglia a Genova, è la strada che percorriamo per lavoro, per riunirci con la famiglia e per condurre le attività quotidiane. Tuttavia, con gli aumenti recenti delle tariffe autostradali, i costi degli spostamenti sono diventati insostenibili per molti”.

“Questa petizione non si limita a sollevare il problema, ma propone una soluzione concreta - aggiungono da CNA - chiediamo che l'Autostrada A10 diventi gratuita per pendolari, professionisti, trasportatori, lavoratori, commercianti e artigiani che ne fanno affidamento. È giusto che i residenti della Liguria abbiano accesso libero e senza costi aggiuntivi alla “tangenziale”, l'arteria vitale della nostra regione. Firmare la petizione su Change.org è semplice e gratuito. Ognuno di noi ha il diritto di esprimere la propria opinione e contribuire a un cambiamento positivo nella nostra comunità. La raccolta firme è il primo passo, ma la forza collettiva dei liguri può portare a un cambiamento effettivo”.

“Condividiamo questa petizione con amici, familiari, colleghi e tutti coloro che condividono il desiderio di rendere l'Autostrada A10 gratuita per i liguri. Unisciti a noi per un futuro in cui la “tangenziale” sia accessibile a tutti senza oneri finanziari aggiuntivi - concludono - Luciano Vazzano invita associazioni di categoria, istituzioni locali e cittadini a unirsi, sottolineando che questa non è una battaglia politica, ma una lotta giusta e trasversale che coinvolge tutti. Uniamoci per difendere i nostri diritti”.

Vuoi aggiungere la tua firma? Firma la petizione qui