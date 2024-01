Taggia: incendio stanotte alla 'Salumeria Taggiasca', locale semidistrutto e indagini dei Carabinieri (Foto)

E’ andata parzialmente distrutta, a causa di un incendio, la ‘Salumeria Taggiasca’, noto locale di via Soleri nel centro storico di Taggia, che propone da oltre un anno salumi e altre specialità, sia da portare a casa che da consumare sul posto.

Le fiamme sono divampate questa notte intorno alle 3, per cause ancora in via d’accertamento. Sono stati gli stessi proprietari ed alcuni vicini ad iniziare l’opera di spegnimento con gli estintori ed hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Intervenuti sul posto i pompieri hanno terminato l’opera di spegnimento, ma non hanno potuto evitare i gravi danni occorsi all’esercizio.

Stanotte sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno svolgendo le indagini sul caso. Al momento difficile capire le cause del rogo, con gli inquirenti che lasciano aperte tutte le piste, dal corto circuito all’incendio di matrice dolosa, quella più probabile visto che alcuni testimoni avrebbero visto fuggire alcuni uomini prima dell'incendio. Il locale è stato posto sotto sequestro mentre i Carabinieri hanno ascoltato alcuni residenti.

Importanti saranno le immagini della vicina telecamera installata da anni dal Comune. Ci si augura, ovviamente, che l’impianto sia stato attivo, in modo da aver colto i movimenti di questa notte.