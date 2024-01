Sanremo: oltre 200 persone alla cena degli auguri di Fratelli d'Italia, mirino puntato sulle elezioni

Grande successo, ieri sera, per la cena degli auguri di Fdi a Sanremo. Quasi 200 persone si sono ritrovate nell’occasione conviviale degli auguri per un proficuo 2024.

Presenti numerosi sindaci, assessori e consiglieri comunali dei comuni della provincia, oltre a tutta la classe dirigente di Fdi Durante la serata non sono mancati i momenti di approfondimento politico con gli interventi della consigliera regionale Veronica Russo, del coordinatore cittadino di Sanremo Antonino Consiglio, del capogruppo i comune di Sanremo Luca Lombardi e del delegato agli enti locali Provinciale Fabio Perri.

La situazione politica nazionale ed il punto sulle prossime amministrative sanremesi è stato al centro dell’intervento del Senatore Gianni Berrino. Ospiti d’onore il capogruppo in Regione Liguria Stefano Balleari e il Capo delegazione al parlamento europeo On. Carlo Fidanza, ambedue già impegnati nella campagna elettorale per le prossime europee.