Imperia, uccisi dal monossido di carbonio: due 60enni trovati senza vita in via Pindemonte (foto e video)

Tragedia in via Pindemonte a Imperia. Questa mattina due persone sono state trovate senza vita, quasi certamente per il monossido di carbonio respirato.

IL VIDEO

Quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento della coppia in via Pindemonte a Imperia hanno trovato G.C. e U.T. senza vita.

I due occupanti dell’alloggio, una coppia sessantenne, molto probabilmente hanno respirato il monossido di carbonio che ha trasformato l’abitazione in una camera a gas.

E' stato un familiare a dare l'allarme che aveva tentato inutilmente di mettersi in contatto con una delle due vittime, allertando poi la polizia locale. Al momento dell'ingresso nell'appartamento uno era nel letto, l'altro steso per terra.

Una trappola mortale per la coppia che da tempo viveva nell’appartamento non lontano dallo svincolo autostradale di Imperia Est e dal cimitero principale di Oneglia.

Insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale, sono arrivati i sanitari del 118 con l’automedica, quindi i volontari della pubblica assistenza. Ma ormai era troppo tardi. I soccorritori hanno trovato i corpi dei due inquilini senza vita.

Sull’accaduto i pompieri hanno avviato le dovute indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Imperia Lorenzo Fornace.

L’ipotesi che viene tenuta in considerazione è appunto che la tragedia di via Pindemonte possa essere riconducibile al monossido di carbonio sprigionato all’interno dell’alloggio o dal cattivo funzionamento della calderina o di una stufetta utilizzata dalla coppia per riscaldarsi.

Quella accaduta oggi a Imperia è la prima disgrazia del nuovo anno. A chiarire ogni circostanza potrebbe essere l’autopsia sui due corpi ora trasferiti nella camera mortuaria a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Notizia in aggiornamento.